Zestien vluchtelingen aangetroffen in vrachtwagens op parking langs E40

24/12/16

Groot-Bijgaarden Op de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden zijn vanochtend zestien vluchtelingen uit twee vrachtwagens gehaald. Dat bevestigt de federale politie. Het waren allemaal mannen. De Dienst Vreemdelingenzaken moet beslissen wat er met hen zal gebeuren.

De chauffeur van een vrachtwagen verwittigde de politie met de melding dat hij had gehoord hoe mensen tegen de wand van zijn koelwagen aan het kloppen waren. De wegpolitie ging ter plaatse en trof negen vluchtelingen aan. De wegpolitie controleerde daarop alle vrachtwagens op de parking en trof in een andere truck nog eens zeven vluchtelingen aan.



De vluchtelingen zeggen uit Syrië, Soedan en Egypte te komen. Ze verkeren allemaal in goede gezondheid, aldus woordvoerder Guy Theyskens van de federale politie.