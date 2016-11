Budget voor repatriëring vreemdelingen stijgt met ruim een zesde

Door: redactie

27/11/16 - 16u15 Bron: Belga

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). © photo news.

De budgetten voor de repatriëring en verwijdering van vreemdelingen stijgen volgend jaar met 17,7 procent, van 72 miljoen naar 84,8 miljoen euro. "En dit in bijzonder moeilijke budgettaire omstandigheden", schrijft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) meldt op zijn blog. Met het geld wil Francken de capaciteit van de gesloten centra verhogen.

Specifiek voor de repatriëringskosten zelf - denk aan vliegtickets, politie-escortes, eventuele medische kosten, ... - trekt de regering-Michel volgend jaar 9,6 miljoen euro uit. Een stuk meer dus dan de 8,33 miljoen van 2016, maar wel minder dan in 2015. Dat jaar deed een eenmalige 2,15 miljoen euro het totale prijskaartje oplopen tot 10,56 miljoen.



Naast de repatriëringskosten stijgen ook de budgetten voor personeel bij de dienst Verwijdering van DVZ, voor personeel in de gesloten centra en voor de werkings- en investeringskosten van die centra. Totaal begrote prijskaartje voor terugkeer? Welgeteld 84.842.740 euro.



"Met dit extra geld en personeel verhogen we verder de capaciteit in de gesloten centra", schrijft Francken. Bij de start van zijn mandaat ging het om zowat 420 plaatsen, intussen zijn dat er ongeveer 600. "Maar ook dat moet nog verder omhoog, want hoe meer plaatsen, hoe meer uitwijzingen."



Dit jaar verwacht Francken concreet uit te komen op 10.891 verwijderingen, of 8 procent meer dan vorig jaar en een kwart meer dan in 2014. "In 2017 moet het aantal verder stijgen. Opnieuw met de hoofdfocus op het immense 'reservoir' aan criminele illegalen in onze gevangenissen", aldus de N-VA'er.



Franckens voorzitter Bart De Wever kondigde op een interne N-VA-vergadering al aan dat de extra gesloten plaatsen onder meer in Antwerpen zouden komen, zo schreef Le Vif eerder deze maand. Daarvoor zouden ongebruikte gevangeniscontainers uit het Nederlandse Tilburg aangekocht worden. "Niets nieuw", zo bevestigde De Wevers woordvoerder toen. Maar op het kabinet-Francken noemt men het voorlopig nog steeds "slechts één van de pistes die onderzocht worden".



Dit weekend raakte trouwens ook bekend dat België 85 asielzoekers terug naar Duitsland stuurde, omdat ze zich daar eerst hadden laten registreren. Volgens ons land bevinden in totaal 330 asielzoekers zich in die situatie, maar volgens Berlijn waren ze op doorreis. Uiteindelijk is overeengekomen dat Duitsland 165 asielzoekers opnieuw zal opvangen, zo schreef Het Laatste Nieuws gisteren en dat bevestigt het kabinet-Francken.