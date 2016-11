Erdogan dreigt grens met Europa open te gooien voor vluchtelingen

bewerkt door: redactie

Turkije De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigt de grenzen met Europa open te gooien om zo vluchtelingen een vrije doorgang naar Europa te geven. Hij reageert zo nadat het Europees parlement een resolutie stemde voor een tijdelijke bevriezing van de toetredingsonderhandelingen met Turkije.

"Toen er 50.000 migranten stonden aan de grenspost van Kpaikule (aan de Turks-Bulgaarse grens, nvdr.) hebben jullie om hulp geschreeuwd. Jullie begonnen je af te vragen: 'Wat gaan we doen als Turkije zijn grenzen opent?'", aldus Erdogan tijdens een toespraak in Istanboel. "Luister goed. Als jullie nog verder gaan, dan zullen die grenzen zich openen. Prent dat in je hoofd".



Gisteren zei hij al dat het oordeel van het parlement voor hem geen waarde heeft. Hij beschuldigde Europa er opnieuw van de kant van terroristische organisaties te kiezen.

Vluchtelingendeal "Als jullie nog verder gaan, dan zullen die grenzen zich openen. Prent dat in je hoofd." De EU heeft dit voorjaar met Turkije een akkoord gesloten dat een einde moet maken aan de toestroom van vluchtelingen in Europa. De Turkse autoriteiten zien erop toe dat vluchtelingen en andere migranten de Egeïsche Zee niet oversteken naar Griekenland. Wie dat toch doet, wordt teruggestuurd naar Turkije. Dat land ontvangt in ruil voor de medewerking Europese miljarden.



Verder stond in de overeenkomst dat er snel zicht moet komen op afschaffing van de visumplicht voor Turken die naar de Schengenzone willen reizen. Dan moet Turkije echter eerst aan een reeks voorwaarden voldoen en dat is volgens Brussel nog niet het geval. Omdat de onderhandelingen daarover moeizaam verlopen, heeft Erdogan er al meermaals mee gedreigd de vluchtelingendeal op te blazen.



Momenteel worden op het Turkse grondgebied ongeveer 2,7 miljoen vluchtelingen uit Syrië opgevangen.