Onrust in Grieks vluchtelingenkamp na dood van bewoonster

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos hebben vluchtelingen deze nacht brand gesticht. Dat deden ze nadat een bewoonster en haar kind omkwamen bij een brand, zo meldde de lokale politie.

De vrouw en haar kind overleden nadat tijdens het koken een gasfles ontplofte in een tent. Minstens drie kinderen die op dat moment ook in de tent aanwezig waren, raakten zwaargewond.



Na het tragische ongeval stichtten andere bewoners van het vluchtelingenkamp brand, die volgens de eerste informatie van de politie grote schade veroorzaakte. De brandweer kwam snel ter plaatse om het vuur te blussen.



Overbevolking

De laatste maanden gebeuren er regelmatig incidenten in de overbevolkte vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. In de kampen verblijven bijna 16.000 vluchtelingen, terwijl er maar plaats is voor 7.500.



Het laatste zware incident in Moria dateert van september, toen een deel van het kamp verwoest werd dooreen aangestoken brand. Zo'n 5.000 bewoners moesten toen in het holst van de nacht het kamp ontvluchten en konden pas enkele dagen later weer terugkeren.