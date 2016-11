Asielzoekster verkracht door directeur opvangcentrum: "Ik voel me vies en slecht"

Marcia Nieuwenhuis

24/11/16 - 17u10

De verdachte verschuilt zich achter een map. © AD.nl.

De 51-jarige Paul van M. staat vandaag in Duitsland voor het beklaagdenbankje. Hij moet voorkomen omdat hij als directeur van een asielopvang zich zou hebben vergrepen aan een 22-jarige asielzoekster. Vandaag doet zij haar verhaal in de rechtbank.

Paul van M. verschuilt zich achter een vuistdikke map als hij de rechtszaal binnenkomt. Tot de fotografen en cameraploegen weg zijn, houdt hij zich schuil achter de schuin gekantelde map.



20 eerdere veroordelingen

Ondanks 20 eerdere veroordelingen in drie verschillende landen is hij er in oktober 2015 in geslaagd om directeur te worden van een asielopvang in Duitsland. Daar zou hij onder valse voorwendselen een 22-jarige asielzoekster mee naar huis hebben gelokt en meermaals hebben verkracht in het Duitse Meschede. Vandaag stond het slachtoffer oog in oog met de verdachte.



Als ze de lift tegenover de rechtszaal uitstapt, doet ook zij haar best niet herkenbaar in beeld te komen. Ze verschuilt zich in haar donkergroene winterjas, waarvan ze de capuchon met bontkraag opheeft.



Documenten

Haar advocaat Kay Hofheinz benadrukt dat het zeer vreemd is dat hij haar als baas van de asielopvang uit de officiële instantie meenam naar zijn eigen huis, gelegen in Meschede. "Er was voor mijn cliënt geen ontkomen aan. Onder valse voorwendselen dwong hij haar'', aldus Hofheinz. Zo zou de 51-jarige man die lang in het Nederlandse Arnhem heeft gewoond zich voor hebben gedaan als psycholoog en haar voor hebben gehouden dat hij over al haar documenten beschikte.



"Op stoel geslapen"

De 17 jaar jongere partner van Paul van M., met wie hij al sinds 2001 samen is, verklaarde eerder dat het meisje bij hen thuis in Meschede in een andere kamer sliep. Op de vraag van de officier van justitie of er signalen waren van seksueel contact tussen Paul van M. en de Syrische twintiger antwoordde Anneke dat hij alleen haar hand had vastgehouden.



Op de vraag of hij ook in haar kamer had overnacht zei ze dat dit één keer was gebeurd, maar dat hij toen op de stoel had geslapen. Toch zou de man volgens de aanklacht de Syrische vluchtelinge zwanger hebben gemaakt.



Het embryo is geaborteerd, maar uit een dna-test zou blijken dat Van M. wel degelijk de vader was. Paul van M. zou zelf vier kinderen hebben, twee reeds volwassen dochters en twee jongere zoons. De zoons zou hij gekregen hebben met een andere vrouw dan zijn partner Anneke. Volgens zijn Anneke heeft zij met Paul "een open relatie".



Gevolgen

De advocaat van het meisje verklaart dat de gevolgen van het gedrag van Paul van M. voor het Syrische meisje niet te onderschatten zijn. "Ze voelt zich vies en slecht. Ze ziet één à twee keer in de week een psycholoog en is zwaar depressief.''



De inmiddels 23-jarige Syrische zou afkomstig zijn uit het Koerdische deel van Syrië, dat tegen de grens met Turkije ligt. Volgens advocaat Hofheinz volgt de gemeenschap waaruit zij afkomstig is de zaak en is het voor haar onmogelijk om nog te trouwen, omdat zij van Paul van M. zwanger is geweest. "Ze is erg angstig voor represailles.''