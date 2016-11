Ze noemden hun kind Angela Merkel uit dankbaarheid omdat ze een asielaanvraag mochten doen in Duitsland. En die is nu geweigerd

Koen Van De Sype

24/11/16 - 16u38 Bron: Metro

Dolgelukkig waren ze toen ze op de vlucht voor de oorlog en het geweld in hun land opvang vonden in Duitsland. Uit dankbaarheid noemde de familie Al-Hamza uit Syrië haar pasgeboren kindje zelfs Angela Merkel. Maar de asielaanvraag die het vluchtelingengezin deed om in het land te kunnen blijven, werd nu geweigerd.

Normaal gezien moet de familie nu het land verlaten en terugkeren naar het laatste veilige land waardoor ze op hun vlucht gekomen zijn. Vermoedelijk is dat Turkije. Het gezin geniet wel nog van de zogenaamd 'subsidiary protection', een bijkomende Europese bescherming voor mensen die asiel zoeken, maar niet strikt in de categorie van vluchtelingen vallen. Daardoor zouden het koppel en hun kinderen nog een jaar extra in Duitsland kunnen blijven. Ze mogen in die periode wel geen familieleden uit Syrië meer laten overkomen.



Die periode kan nog twee keer verlengd worden met twee jaar. Als ze er in die tijd in slagen om Duits te leren en een vaste job te vinden, kunnen ze toch nog de toestemming krijgen om te mogen blijven.



Veilig

De reden dat de familie is uitgewezen, is volgens de Duitse federale dienst voor migratie dat ze door een ander veilig land gekomen zijn op hun tocht naar Duitsland. Dan kan geen asiel worden toegekend.



Aangezien dat voor de meeste Syrische vluchtelingen in Duitsland het geval is, werden tussen 1 januari en 31 oktober amper 577 van de 250.008 aanvragen om asiel goedgekeurd. In totaal werden al 150.276 mensen erkend als vluchteling. Zij mogen blijven. 93.925 mensen kregen hetzelfde statuut als de Al-Hamza's. Hun situatie is onzeker.