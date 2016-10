Privéfirma's bewaken voortaan snelwegparkings

Bart Boterman

17/10/16

De snelwegparkings in Jabbeke, Mannekensvere en Drongen staan sinds gisteravond 22 uur onder bewaking van een privébeveiligingsfirma. Aan de grenzen patrouilleert de federale politie en de cavalerie om transmigranten terug over de grens te zetten.

Bewakers van Seris Security zullen een maand lang permanent toezicht houden over de parkings in het kader van de vluchtelingen- en mensensmokkelproblematiek. De privébewaking is er gekomen op vraag van West-Vlaams gouverneur Decaluwé en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaf daarvoor zijn fiat. De bewakingsfirma zal nauw samenwerken met de federale wegpolitie en verdachte zaken, waaronder de aanwezigheid van vluchtelingen en mensensmokkelaars, melden. Er wordt gewerkt in teams van twee personen en een hond. Afgelopen nacht werden verschillende vluchtelingen gespot in Jabbeke en kon één man, een Israëliet, opgepakt worden dankzij de beveiligingsfirma. Iemand oppakken of staande houden mag de firma evenwel niet.



Aan de landsgrens in De Panne patrouilleert intussen een patrouille van de federale politie. Die controleert hoofdzakelijk de DK-bus - de bus tussen Adinkerke en Duinkerke waarop geregeld transmigranten zitten - en houdt ook al rijdend een oogje in het zeil. Daarnaast kamt de cavalerie van de federale politie de duinen uit.