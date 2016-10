Wijndomein van Sting stelt illegale vluchtelingen tewerk

Door: redactie

17/10/16 - 05u00

Zanger Sting. © Photo News.

In Italië loopt een onderzoek naar een bende die illegale vluchtelingen in de druivenpluk tewerkgesteld heeft. Die waren ook voor een hongerloon actief op het domein van de Britse zanger Sting (foto). Al gaat het Italiaanse gerecht ervan uit dat hij dat niet wist.

Het onderzoek toonde al aan dat er vorig jaar dertig tot veertig illegale vluchtelingen op Stings Toscaanse wijndomein 'Il Palagio' tewerkgesteld waren. Het merendeel was uit Afrika afkomstig en geen van hen had al een verblijfsvergunning op zak. Ze werkten in opdracht van een firma die hen dwong tot vijftien uur arbeid per dag voor een som van vier euro per uur.



Hoewel het Italiaanse gerecht beklemtoont dat Sting niet van medeweten verdacht wordt, is de zaak bijzonder pijnlijk voor de artiest. Hij ontpopt zich immers al jaren als een voorvechter van mensenrechten en vraagt met zijn nieuwste plaat juist aandacht voor het vluchtelingenprobleem. Zo vertelt het nummer 'Inshallah' over de hachelijke reis die migranten naar Europa maken. "Ik ben bedroefd en boos om te vernemen dat een firma die op ons domein actief was, twijfelachtige praktijken tentoongespreid heeft", zo liet hij verstaan in een persmededeling.



Het is niet de eerste keer dat Sting zich laat vangen door dubieuze onderaannemers: zo liet hij twee jaar geleden renovatiewerken uitvoeren door een bedrijf dat banden met de Napolitaanse maffia bleek te hebben. Maar ook toen verklaarde het Italiaanse gerecht dat Sting niets te verwijten viel.