'Game of Thrones' acteur bezoekt Syrische vluchteling in Duitsland

Acteur Liam Cunningham, bekend als Ser Davos Seaworth uit de populaire televisieserie Game of Thrones bracht afgelopen week een verrassingsbezoekje aan de Syrische vluchteling Hussam Al-Heraki die een nieuwe thuis vond in het Duitse Stuttgart. De acteur leerde de zestienjarige vluchteling vorige maand kennen tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Jordanië.

Cunningham ontmoette Hussam begin september in Irbid, in het noorden van Jordanië, toen de cast van de HBO-serie er in het kader van een bewustwordingscampagne van World Vision een bezoek bracht aan het vluchtelingenkamp. De Ierse acteur en zijn Britse collega's Lena Headey en Maisie Williams bezochten eerder dit jaar ook al vluchtelingen in Griekenland.



Hussam zei aan Reuters dat hij "heel gelukkig, heel gelukkig" was toen Cunningham hem verraste. "Het is alsof ik mijn vader terugzie", voegde de jongen er nog aan toe. Hussam vluchtte naar Jordanië toen zijn school werd geraakt door raketten toen hij er zijn eindexamens aflegde.



"Vanuit een vliegtuig werden raketten afgevuurd op de school. Veel studenten, ook vrienden van mij, kwamen om het leven."



Hussam is één van de meer dan vier miljoen Syriërs die hun land al moesten ontvluchten vanwege de oorlog die in 2011 begon met protesten tegen de president, Bashar al-Assad. Meer dan 300.000 mensen lieten al het leven tijdens de oorlog, de helft van de bevolking is op de dool en de steden veranderden in één woestenij.



Volgens World Vision zijn ook de vader en broer van Hussam momenteel legaal in Duitsland. Hussam zelf verblijft met zijn moeder in een hotel in Stuttgart tot ze een definitief onderkomen vinden. De jongen leert ondertussen Duits.



Cunningham loofde de Duitsers voor zoveel gastvrijheid: "Dit is het resultaat van iemand in de regering hier, en van het grote hart dat de Duitsers tonen door mensen op te vangen die in de problemen zitten."