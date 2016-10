Politiek vluchteling speelt statuut kwijt omwille van vakantie naar thuisland

Door: redactie

15/10/16 - 04u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© Mozkito.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) heeft voor het eerst het statuut van een vluchteling ingetrokken omdat hij meerdere malen naar zijn thuisland reisde waar hij wordt bedreigd. "Een belangrijk signaal", zegt staatssecretaris Francken (N-VA). "We tolereren dergelijke fraude niet meer"

In Nederland ontstond er vorige zomer heel wat heisa over zogenaamde vakantiefraude, maar ook in ons land komt het voor. Een Russische man vluchtte in 2007 naar ons land en werd in 2008 erkend als vluchteling. Maar tussen 2012 en 2016 reisde hij meerdere keren terug naar Rusland, waar hij wordt bedreigd. Daardoor trekt het CGVS nu zijn papieren in. De man tekende beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV).



Francken laat verstaan dat er momenteel 100 dossiers bij het CGVS liggen van vluchtelingen die herhaaldelijk terugkeerden naar hun thuisland en/of andere fraude pleegden - denk aan het gebruik van een vals paspoort.



