Brusselse studenten worden 'vrijetijdsbuddy' van minderjarige vluchtelingen

Door: redactie

14/10/16 - 11u22 Bron: Belga

© anp.

De Brusselse Odisee-hogeschool roept samen met de vzw Minor Ndako de derdejaarsstudenten die in Brussel wonen of op kot zitten op een jaar lang "vrijetijdsbuddy" te worden van een minderjarige vluchteling zonder begeleiding. Het project krijgt de naam Eligo Plus.

In het afgelopen jaar kwamen er veel minderjarige vluchtelingen, vaak zonder ouders, vanuit conflictgebieden aan in België. De Odisee-hogeschool wil zich inzetten voor die kwetsbare groep en lanceert een oproep aan alle derdejaarsstudenten. Het initiatief moet het voor de niet-begeleide minderjarige makkelijker maken om het sociale leven in Brussel te ontdekken.



"De bedoeling is dat de student telkens een paar uur per week samen met de jongere activiteiten doet in Brussel. Sporten, naar een concert of de jeugdbeweging gaan... alles kan", zegt Harry Parys, directeur Sociaal-Agogisch Werk bij Odisee.



De derdejaarsstudenten van de opleiding Orthopedagogie en Sociaal werk krijgen zelfs de kans om zich nog intensiever met een minderjarige vluchteling bezig te houden en een stagecontract te krijgen. Zij oefenen dan hun rol als agogisch werker uit en helpen met het huishouden, de kostenbegeleiding of het solliciteren voor een job.



Het project Eligo Plus werd uitgewerkt met de vzw Minor Ndako, die momenteel 100 tot 150 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opvang en hulp biedt.



"De vrijetijdsbuddy's kunnen een enorme meerwaarde bieden om de jongeren te introduceren in de Brusselse vrijetijdswereld. Dat is een troef die wij als hulpverleners missen", vertelt Roel Reubens van Minor Ndako.