Hulporganisaties waarschuwen voor nieuwe vluchtelingencrisis in Irak

Door: redactie

14/10/16 - 06u30 Bron: Belga

Arbeiders zetten een tentenkamp op in Khazar, ten westen van de Koerdische stad Erbil in Irak. Er wordt een grote toestroom aan vluchtelingen verwacht. © reuters.

Het geplande offensief tegen de door terreurgroep Islamitische Staat gecontroleerde Iraakse stad Mosoel kan leiden tot een nieuwe vluchtelingencrisis in het land. Daarvoor waarschuwen hulporganisaties.

© reuters.

Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) schat dat ongeveer 700.000 mensen de stad zullen moeten ontvluchten en humanitaire hulp zullen nodig hebben. Er zijn echter slechts 51.000 plaatsen beschikbaar in noodopvangkampen, en sommige van die kampen zijn niet geschikt om ontheemden op te vangen omdat er in de buurt gevechten plaatsvinden, aldus de woordvoerder van de Norwegian Refugee Council Karl Schembri.



Momenteel worden extra kampen gebouwd met plaatsen voor 230.000 mensen. Hulpverleners zijn dan ook ongerust over de honderdduizenden mensen die Mosoel zullen ontvluchten van zodra het offensief begint. "Het gaat om een enorme kloof. Wanneer zoveel mensen op de vlucht zullen slaan, zal de situatie chaotisch worden", aldus Schembri.



Volgens UNHCR is ongeveer 200 miljoen dollar (180 miljoen euro) nodig om de vluchtelingen uit Mossoel de nodige hulp te bieden. Momenteel is slechts een derde van dat bedrag beschikbaar. "De humanitaire respons in Irak is zwaar ondergefinancierd. Er zijn al jaren honderdduizenden ontheemden, en nooit hebben we voldoende financiële middelen gehad. Irak wordt enkel gezien als een land met veiligheidsproblemen", zegt Schembri.



Mossoel is het laatste bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat in Irak. Volgens observatoren zou deze maand nog een offensief plaatsvinden op de stad. Zowel het Iraakse leger als de Verenigde Staten hebben aangegeven dat ze snel een operatie tegen de stad zullen beginnen, maar hebben daar geen tijdstip op geplakt.