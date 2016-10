Francken wil niet weten van aparte opvang homoseksuele vluchtelingen

Door: redactie

13/10/16 - 16u48 Bron: Belga

Staatssecretaris voor Asiel Theo Francken. © belga.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil niet weten van aparte opvanghuizen voor homoseksuele vluchtelingen zoals in Duitsland, waar er omwille van het geweld tegen deze asielzoekers al minstens twee werden geopend. Dat blijkt uit het antwoord van Francken op een schriftelijke vraag van Denis Ducarme (MR).

© photo_news.

"Het lijkt me geen goed idee om holebi asielzoekers apart te gaan opvangen in 'roze centra'. Getto's creëren voor bepaalde doelgroepen leidt immers tot segregatie, daar waar we net moeten werken aan de integratie van nieuwkomers. Onze waarden en normen dienen gerespecteerd te worden en aan het intolerant gedrag van homofobe daders kan niet worden toegegeven. Het zijn immers de homofobe daders die eruit moeten en eventueel berecht en niet de holebi asielzoeker", aldus Francken. In 2016 werd volgens de staatssecretaris overigens geen enkel feit van verbaal of fysisch geweld geregistreerd als reactie op de seksuele geaardheid van een asielzoeker.



De staatssecretaris wijst er voorts op dat het Belgische asielbeleid ten aanzien van LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex) internationaal geprezen wordt als een voorbeeld van goede praktijk op verschillende vlakken. "Zo wordt binnen de asielprocedure al vele jaren rekening gehouden met de specificiteit van deze asielzoekers. Ook inzake begeleiding en opvang is er toenemende aandacht voor hun specifieke behoeften", aldus Francken die hierbij wijst naar het proefproject 'Safe Havens' van Cavaria dat Fedasil ondersteunt. Hierbij worden medewerkers van asielcentra opgeleid om deze doelgroep goed op te vangen en voor deze asielzoekers bijeenkomsten georganiseerd waar ze onderlinge contacten kunnen leggen en verdere begeleiding wordt geboden.