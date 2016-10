Erdogan wil in Syrië hele steden bouwen voor teruggekeerde vluchtelingen

Bewerkt door: LB

De Turkse president Erdogan wil een deel van Syrië onder Turkse invloed plaatsen, vrij van jihadisten en Koerdische groeperingen. De operatie zou één van de grootste Turkse buitenlandse interventies zijn sinds de val van het Ottomaanse Rijk. © ap.

VLUCHTELINGENCRISIS De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ziet in Noord-Syrië, waar zijn leger 5.000 vierkante kilometer van IS probeert te zuiveren, één groot bouwproject. Wanneer zijn leger daar klaar is, wil hij er hele steden optrekken. In toespraken omschrijft Erdogan hoe in de toekomst teruggekeerde vluchtelingen hun intrek zullen nemen in door Turkije gebouwde appartementsblokken en hun kinderen naar scholen zullen sturen die ook door Turken zijn gebouwd. Volgens Erdogan is dat de enige manier om een deel van de bijna 3 miljoen Syriërs in Turkije terug naar hun thuisland te sturen en er hen te laten bijdragen aan de heropbouw van hun land.

Erdogans heeft duidelijk een langetermijnplan om een deel van Syrië onder Turkse invloed te plaatsen, vrij van jihadisten en Koerdische groeperingen. De operatie zou één van de grootste Turkse buitenlandse interventies zijn sinds de val van het Ottomaanse Rijk.



Om dat te bereiken, moet Turkije niet alleen veiligheidsrisico's maar ook financiële en logistieke uitdagingen overwinnen. Om nog maar te zwijgen van de politieke strijd met andere spelers, waaronder Rusland, Iran en een Syrisch regime dat vijandig staat tegenover Turkse inmenging.



Jarenlange militaire aanwezigheid

"Erdogan heeft Turkije in een lang avontuur gesleept", stelt Nihat Ali Ozcan, analist bij het Economic Policy Research Foundation in Ankara tegenover Bloomberg. "Turkije zal zijn troepen jarenlang daar moeten houden om het gebied te vrijwaren van vijandelijke groeperingen".



Indien Erdogans plan lukt, wordt het een zegen voor Turkse aannemers. Eén daarvan staat al te trappelen: het staatsagentschap TOKI, dat elk jaar zowat tien procent van alle woningen in Turkije bouwt.

"We hebben een probleem op onze stoep", zei voorzitter van TOKI Ergun Turan recent in een interview. "Als onze staat het ons vraagt, zullen we het oplossen. Met gemak zelfs".



Europa's migratieprobleem verzachten

In een poging steun te vinden voor die Turkse inmenging in Syrië, benadrukt Erdogan dat de hervestiging van vluchtelingen in Europa de politiek beladen kwestie van migratie zou verzachten. Vorig jaar sloot de Europese Unie een deal met Turkije nadat bijna een miljoen mensen via Turkije naar Griekenland vluchtte.



"Het vluchtelingenprobleem zal vanzelf opgelost worden als Syriërs de gelegenheid krijgen in veiligheid in hun eigen land te wonen", zei Erdogan vorige maand in Ankara. Voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelde hij dat onregelmatige migratie en veiligheidsrisico's kunnen verhinderd worden indien de vluchtelingen snel weer toegang krijgen tot onderwijs, tewerkstelling en huisvesting in eigen land.



Politieke en economische macht

TOKI, dat dertig jaar geleden werd opgericht om sociale woningen te bouwen, is uitgegroeid tot een politieke macht voor Erdogan en de regerende AK Partij die hele regio's hertekent. Onder Erdogan werd TOKI ook een economisch drijvende kracht, met een jaarlijks werkbudget van meer dan 2,5 miljard dollar. TOKI is ook actief in Indonesië, Sri Lanka, Pakistan en Somalië.