30-tal vluchtelingen langs E40: "Bekijken of het fenomeen toeneemt"

12/10/16 - 18u51 Bron: Belga

Vluchtelingencrisis Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte overlegt een van de komende dagen met diverse politiediensten over de vluchtelingenproblematiek. Dat gebeurt nadat in de nacht van maandag op dinsdag een 30-tal mensen zonder papieren werden aangetroffen op een parking langs de E40 in Heverlee.

Grote groep

"We volgen de problematiek al een tijd op, want vooral aan de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden werden de afgelopen jaren al eens vluchtelingen opgemerkt", zegt De Witte. "Naar aanleiding van het recent aantreffen van de grote groep in Heverlee gaan we met de wegpolitie, de federale politie en Leuvense politie bekijken of het fenomeen toeneemt en of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn."



Private bewaking

Een van de mogelijke maatregelen is dat er gevraagd wordt aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, die het agentschap Wegen en Verkeer onder zijn hoede heeft, om net zoals op parkings in West-Vlaanderen private bewaking in te zetten.