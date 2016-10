Veel minder asielzoekers naar Duitsland

Door: redactie

12/10/16

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière maakte de daling vandaag bekend. © afp.

Het aantal asielzoekers dat naar Duitsland komt, loopt fors terug. In de eerste negen maanden van 2016 kwamen 213.000 asielzoekers het land binnen, tegenover 577.000 in dezelfde periode vorig jaar, melden Duitse media.

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière maakte de daling vandaag bekend. De bewindsman zei dat er in 2016 tot dusver 660.000 asielaanvragen zijn afgehandeld en dat 60 procent positief werd beoordeeld. Het grote verschil tussen het aantal behandelde aanvragen en het aantal mensen dat in 2016 arriveerde, komt omdat veel aanvragen uit 2015 pas dit jaar konden worden afgehandeld.



Zo'n 60.000 migranten hadden Duitsland eind september weer verlaten, een deel vrijwillig en een deel gedwongen. In heel 2015 klopten er zo'n 890.000 asielzoekers in Duitsland aan.