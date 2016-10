Vluchtelingenstroom "van Bijbelse proporties" op komst

Door: redactie

11/10/16 - 15u35 Bron: ANP

Iraakse gezinnen op de vlucht ontvangen humanitaire hulp in het vluchtelingenkamp in Erbil, Noord-Irak. © epa.

VLUCHTELINGENCRISIS Wanneer het Iraakse leger de aanval inzet om terreurorganisatie IS uit Mosoel te verdrijven, zal een vluchtelingenstroom "van Bijbelse proporties" op gang komen. Hulporganisaties zijn daar echter nauwelijks op voorbereid. Die waarschuwing komt van de Nederlandse Stichting Vluchteling.

Iraakse christenen die uit Mosoel vluchtten, hier in een vluchtelingenkamp in Erbil, in het Noorden van Irak. © epa.

In opvangkampen rond het belangrijkste IS-bolwerk in Irak is momenteel volgens de organisatie plaats voor ongeveer 100.000 vluchtelingen. In Mosoel wonen zo'n 1,2 miljoen mensen.



Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling zag tijdens een recent bezoek aan Noord-Irak geen gunstige voortekenen. In een vluchtelingenkamp in Kirkuk zag ze dat elke tent nu al door drie gezinnen werd gedeeld. "Veertig mensen delen één toilet, de rest van de voorzieningen is vergelijkbaar slecht. En dan moet de vluchtelingenstroom uit Mosoel nog op gang komen'', aldus Ceelen.



Hoe groot de vluchtelingenstroom precies zal worden, weet niemand op voorhand. Stichting Vluchteling heeft van militaire bronnen vernomen dat het in de eerste weken al snel om 200.000 mensen kan gaan. Als de gevechten voortduren, kan bijna de hele stad leeglopen.