Syrische terreurverdachte probeerde landgenoten om te kopen die hem overmeesterden

11/10/16 - 10u58 Bron: ANP

Politie voor het appartementsgebouw waar ze de Syrische terreurverdachte Jaber Al-Bakr arresteerden. De Syrische vluchtelingen noemen het onacceptabel dat iemand een aanslag zou plegen "in het land dat de deur voor ons openzette". © getty.

TERREURDREIGING De Syrische vluchtelingen die hun van terrorisme verdachte landgenoot Jabr al-Bakr overmeesterden in Leipzig, waren niet gevoelig voor geld. "Hij heeft geprobeerd ons om te kopen" vertelde één van de jongemannen tegen RTL Duitsland. "Maar wij zeiden: je kunt ons zoveel geld geven als je wilt, we laten jou niet vrij." De Syrische vluchtelingen noemen het onacceptabel dat iemand een aanslag zou plegen "in het land dat de deur voor ons openzette".