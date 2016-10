Situatie van de vluchtelingen op Lesbos moet worden verbeterd

Door: redactie

8/10/16 - 12u33 Bron: Belga

Vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Aleppo © reuters.

In Athene is gisteren tijdens een crisisvergadering over de vluchtelingen op Lesbos een pakket maatregelen voorgesteld. De levenssituatie van de mensen in de opvangkampen op het Griekse eiland moet worden verbeterd. Daarnaast moeten de asielprocedures worden versneld en moeten ngo's nauwer bij het proces worden betrokken. Dat deelden de autoriteiten gisterenavond mee.