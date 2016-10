Snelwegparking Drongen blijft dicht in afwachting van private bewaking

Door: redactie

7/10/16 - 16u40 Bron: Belga

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigde vandaag private bewaking van drie snelwegparkings aan. © photo news.

VLUCHTELINGENCRISIS De snelwegparking in Drongen richting kust blijft tijdelijk gesloten in afwachting van de private bewaking die Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vandaag aankondigde. Dat meldt Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers.

"De private bewaking is alvast een goed initiatief, maar zal pas vanaf 17 oktober 2016 effectief aangewend worden", zegt gouverneur Briers.



"Met het oog op de veiligheid van alle betrokkenen blijft het bevel om de snelwegparking ter hoogte van Drongen te sluiten, dus minstens gelden tot die datum."



Weyts kondigde eerder vandaag aan dat de snelwegparkings langs de E40 in Jabbeke, Mannekensvere en Drongen een maand lang gecontroleerd zullen worden door private bewaking. Op de parkings proberen vluchtelingen in vrachtwagens te klauteren om zo in Groot-Brittannië te raken.