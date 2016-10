Drie snelwegparkings krijgen minstens maand private bewaking

Door: redactie

De snelwegparkings langs de E40 in Jabbeke, Mannekensvere en Drongen zullen met onmiddellijke ingang een maand lang gecontroleerd worden door private bewaking. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die daar via het Agentschap Wegen en Verkeer voor bevoegd is. De maatregelen moeten dienen om de vluchtelingencrisis in te dijken, nadat West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé daarom vroeg.

De West-Vlaamse snelwegparkings van Jabbeke en Mannekensvere kregen de afgelopen dagen te maken met opvallend veel mensen zonder papieren. Transitmigranten proberen daar op vrachtwagens te klimmen in een poging om Groot-Brittannië te bereiken. De stijging is onder meer te wijten aan het afsluiten van de parking in Drongen en de toenemende druk om het kamp in Calais te sluiten.



Om te vermijden dat de problemen verschuiven is beslist om een maand lang private bewaking te organiseren op de snelwegparkings van Jabbeke, Mannekensvere en Drongen. "Dat zou niet alleen gevolgen hebben voor de lokale veiligheid, maar ook voor de vrachtwagens die elders parkeergelegenheid moeten zoeken en dreigen te parkeren op pechstroken of op op- en afritten, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid", meldt het kabinet van minister Weyts.



Structurele oplossing

Met het oog op een structurele oplossing organiseert de minister overleg met de verantwoordelijke federale minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs en de betrokken concessiehouders van de snelwegparkings.



Met deze oplossing komt minister Weyts tegemoet aan een vraag van het West-Vlaams parket en de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwe. Die laatste is tevreden met de genomen stap. "Het is goed nieuws", zegt Decaluwé. "We hadden erop aangedrongen na de recente piek. Er moest iets gebeuren, zoveel was duidelijk. Enerzijds kunnen we met deze maatregel mensensmokkelaars afschrikken en de chauffeurs beter beschermen, anderzijds worden de parkings niet gesloten waarmee we ook tegemoet komen aan de vraag van de transportsector." Hij vindt het ook goed dat er nu al wordt gedacht aan een structurele oplossing. "We moeten met alle partijen eens rustig ter plaatse gaan om te bekijken hoe we de parkings nog beter kunnen beschermen. Er liggen ook mogelijkheden in een goede samenwerking tussen de private bewakingsfirma's en de politie."