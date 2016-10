Geboren op de vlucht: drie vluchtelingen bevallen op zee

Door: redactie

6/10/16 - 14u13

video Drie vluchtelingen zijn maandag bevallen op een boot van de Italiaanse kustwacht nadat ze vlak daarvoor samen met duizenden andere vluchtelingen gered waren op de Middellandse Zee.

© epa.

Op de beelden die de Guardia Costiera online heeft geplaatst, is de mensenzee van vluchtelingen op de boot te zien. In deze situatie kregen drie zwangere vrouwen weeën. In de video zien we hoe de pasgeboren baby'tjes gewikkeld in dekens in ineengeflanste bedjes liggen, terwijl de moeders recupereren. Moeders en baby's stellen het goed.



De laatste dagen worden veel vluchtelingen uit het water gevist, doordat mensensmokkelaars handig gebruik maken van het goede weer om zoveel mogelijk boten met zoveel mogelijk mensen naar Europa te sturen. Sinds het begin van het jaar zijn er zo'n 142.000 migranten in Italië aangekomen. Er zouden ongeveer 3.100 mensen zijn overleden tijdens hun tocht.