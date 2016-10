Opnieuw grote groepen vluchtelingen op West-Vlaamse snelwegparkings

Door: redactie

5/10/16 - 19u27 Bron: Belga

Archiefbeeld. © afp.

Vluchtelingencrisis De West-Vlaamse snelwegparkings worden opnieuw heel druk bezocht door grote groepen vluchtelingen. Dat meldt Frank Demeester van het parket West-Vlaanderen afdeling Brugge. In Mannekensvere werden 14 mensen bevrijd uit een koeltransport, in Jabbeke kwam een groep van 50 uit het struikgewas.

"De druk op de West-Vlaamse parkings neemt duidelijk enorm toe en de veiligheid op en rond de parkings lijkt in het gedrang te komen"

Geliefkoosde werkterrein mensensmokkelaars

De parkings langs de E40 vormen al langer het geliefkoosde werkterrein van mensensmokkelaars. Illegalen uit Noord-Franse vluchtelingenkampen proberen er op vrachtwagens richting Groot-Brittannië te geraken. Zo werd dinsdagavond in Jabbeke een groep opgemerkt van 25 vluchtelingen, waarvan twee kinderen. Ze verzamelden op de terreinen van een aannemer en trokken van daaruit naar de snelwegparking.



Na middernacht kreeg de politie de melding dat ongeveer 50 personen uit het struikgewas aan de parking langs de E40 kwam. Uiteindelijk werden acht mensen, onder wie twee kinderen, uit een vrachtwagen gehaald.



Geklop uit koeltransport

Ook op de parking in Mannekensvere probeerden heel wat vluchtelingen op vrachtwagens te klimmen. Een groepje bleek gewoon op de pechtstrook langs de E40 te wandelen. Rond 5 uur werd de politie op de hoogte gebracht van geklop uit een koeltransport. In de koelwagen werden 14 mensen gevonden, ze verkeerden nog allemaal in goede gezondheid.



"De druk op de West-Vlaamse parkings neemt duidelijk enorm toe en de veiligheid op en rond de parkings lijkt in het gedrang te komen", besluit mensensmokkelmagistraat Frank Demeester.