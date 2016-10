Europees Parlement wil nu echt oplossing voor Calais

Door: redactie

Brussel moet zich veel harder inspannen om het illegale vluchtelingenkamp in Calais te sluiten. Europarlementariërs van allerlei partijen zeiden dat vanavond tijdens een debat.

Meer dan 10.000 migranten staan er op het randje van een humanitair drama, omwonenden worden gek van de overlast en vrachtwagenchauffeurs worden er bedreigd en mishandeld. Hun bedrijven lopen miljoenenschades op door vernielde ladingen en trucks, vertraging en boetes wegens het vervoer van verstekelingen.



Europarlementariërs bespraken de situatie vanavond in een door de Nederlander Peter van Dalen (ChristenUnie) aangevraagd debat. Hij wil een topconferentie. Alleen maar brieven schrijven naar de Franse en Britse regering is ook voor ons niet genoeg, aldus CDA'er Wim van de Camp namens de EVP-fractie.



Nederland was in het debat goed vertegenwoordigd, de Nederlandse transportsector is één van de grootste slachtoffers van 'Calais'. Volgens Agnes Jongerius (PvdA) mogen chauffeurs niet worden aangepakt voor werkweigering als ze uit angst voor geweld niet naar Calais rijden. Zelfs 'bomen van kerels' zijn bang, aldus Van Dalen.



President Hollande heeft beloofd het kamp voor 1 januari 2017 te sluiten, maar dat zal alleen lukken als hij voor goede opvang zorgt en goed samenwerkt met de Britten, aldus het Parlement. Dat is ook bang dat sluiting van Calais meteen tot illegale kampen elders langs de kust leidt. Volgens migrantencommissaris Avramopoulos proberen illegalen nu al kilometers buiten Calais op vrachtwagens te klimmen.