Orban past ondanks mislukt referendum grondwet aan: buitenlanders zijn de klos

Door: redactie

4/10/16 - 18u48 Bron: Belga

Hongaars premier Viktor Orban. © ap.

VLUCHTELINGENCRISIS Twee dagen na het mislukte referendum over de EU-vluchtelingenquota heeft de Hongaarse premier Viktor Orban een grondwetswijziging aangekondigd. "De collectieve vestiging (van buitenlanders) zal verboden zijn", verklaarde de politicus vandaag op een persconferentie in Boedapest. Verblijfsvergunningen kunnen enkel "op basis van individuele aanvragen" verworven worden.

De volksraadpleging van afgelopen zondag was ongeldig omdat minder dan 50 procent van de kiesgerechtigden een geldige stem had uitgebracht. Van diegene die geldig waren, had 98 procent de EU-quota voor de verdeling van asielzoekers over de lidstaten van de hand gewezen. Omgerekend waren dat 3,3 miljoen kiezers of 40 procent van de kiesgerechtigden.



"Het argument dat het ongeldige referendum geen wetgevende relevantie heeft, mogen we niet overlaten aan onze tegenstanders", meende Orban tijdens de persconferentie. "Het resultaat van de volksraadpleging moet tot uiting komen in wetteksten."



Voor grondwetswijzigingen is in Hongarije een tweederdemeerderheid noodzakelijk, waarover Orbans regeringspartij Fidesz momenteel niet beschikt. De extreemrechtse Jobbik-partij kan echter met de grondwetsverandering instemmen.