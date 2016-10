Erkende vluchtelingen trekken vooral naar Antwerpen, Gent, Oostende en Leuven

Bewerkt door: Redactie

De meeste erkende vluchtelingen trekken na hun tijdelijke opvang in een asielcentrum naar een centrumstad. Vooral Antwerpen is heel populair, maar dat geldt ook voor Gent, Leuven en Oostende, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse administratie, die de VRT kon inkijken. De statistieken gelden voor de periode tussen januari 2014 en 20 juli 2016.

Over het algemeen is er een verhuis van platteland naar stad eens vluchtelingen erkend zijn of subsidiaire bescherming hebben gekregen. Als grootste stad van Vlaanderen kent Antwerpen de grootste instroom: +2.344 vluchtelingen. Die instroom komt vooral vanuit de rest van de provincie Antwerpen, maar ook vanuit de provincies Luik, Luxemburg en Limburg.



Gent kreeg te maken met een netto-instroom van 463 vluchtelingen. Die kwamen uit de rest van de provincie Oost-Vlaanderen, maar ook uit West-Vlaanderen, Limburg en Luik.



Ook Oostende blijkt relatief meer in trek met een instroom van 342 vluchtelingen, in Vlaams-Brabant is Leuven dan weer een aantrekkingspool, met een instroom van 411 vluchtelingen. Andere centrumsteden die vluchtelingen aantrekken, zij het in mindere mate, zijn Roeselare, Kortrijk, Aalst, Mechelen, Turnhout, Genk en Hasselt. Ook opvallend: er is ook een beweging van Wallonië richting Vlaanderen.



Brugge blijkt minder in trek, want er blijken meer erkende vluchtelingen weg te trekken dan er bijkomen. Dat geldt ook voor Sint-Niklaas. Cijfers over Brussel zijn er voorlopig niet.