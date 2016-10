Theo Francken: "Altijd op Hongarije schieten, is gemakkelijk"

Redactie

2/10/16 - 13u06 Bron: VRT

Hongaars referendum Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft een dubbel gevoel over het Hongaarse referendum dat vandaag wordt georganiseerd. Op de Hongaarse president schieten is wat te makkelijk, vindt Francken. "Maar 60 jaar geleden zijn de Hongaren wel in ons land opgevangen", merkt hij op. Dat zei hij in De zevende dag.

Vandaag stemmen de Hongaren over het spreidingsplan voor de vluchtelingen in de EU. Hongarije heeft dat tot dusver naast zich neer gelegd, en houdt er nu een referendum over. De uitslag wordt vanavond verwacht. Francken vindt het referendum "niet erg koosjer, aangezien er gestemd is met brede meerderheid om een Europees spreidingsplan in te voeren. Zij zeggen 'wij doen dat niet', dat is een vreemde interpretatie van democratie."



Maar: "Er wordt in de Europese salons altijd wat meewarig gedaan over Orban en Hongarije. Maar het zijn wel Orban, Hongarije, Servië en Macedonië die het vuile werk opknappen en zorgen dat niet iedereen zomaar binnen kan. Sommigen worden bestempeld als de Moeder Theresa, maar het vuile werk wordt opgeknapt door de Orbans van Europa. Er altijd op schieten, is nogal gemakkelijk", vindt Francken. Hongarij doet met zijn hek ook niets mis en volgt de regels, maar het is vooral de toon waarop over vluchtelingen wordt gesproken, die Francken tegen de borst stuit. "Zo hard, zo denigrerend, dat is niet in overeenstemming met onze Europese waarden."



Maar het referendum is voor de staatssecretaris wel een uiting van de onmacht van Europa, die "op haar limieten zit en te snel is gegroeid". "Er zitten nu een aantal lidstaten bij die over alles heel moeilijk doen. Ze hebben ook altijd solidariteit van ons geëist en gekregen, zoals economische of landbouwsubsidies. Als wij dan in de penarie zitten en vragen om wat vluchtelingen op te vangen, zeggen ze nee. Solidariteit in een richting werkt niet. Daar ben ik persoonlijk niet tevreden over."