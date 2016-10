Elf migranten aangetroffen op transport in Doornik

Door: redactie

1/10/16 - 18u48

De politie heeft afgelopen nacht in Froyennes, een deelgemeente van Doornik, een bestelwagen onderschept met elf migranten. De vluchtelingen zijn overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Rond 01.00 uur bemerkte een patrouille van de politiezone Doornik een verdacht voertuig in de bedrijvenzone van Froyennes. In de Ford Transit ontdekten de agenten elf migranten, onder hen twee minderjarigen. Ze waren vertrokken vanuit de "jungle van Calais" en zijn via Rijsel in Doornik beland.



"Ter plaatse was er geen chauffeur, noch mensensmokkelaars. Zoals de wet voorziet zijn deze personen overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken", aldus Roland Hecq, substituut-procureur van Doornik-Bergen.