Dertig Duitsers vallen groep migranten aan

1/10/16 - 13u38 Bron: Belga

In het Noord-Duitse Schwerin hebben 30 Duitsers vrijdagavond aan een tramhalte een groep van tien migranten aangevallen. Het is niet de eerste keer dat er in Schwerin schermutselingen zijn tussen de lokale bevolking en migranten. De autoriteiten hadden al extra veiligheidsmaatregelen getroffen.