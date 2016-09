Duitse burgemeester in elkaar geslagen omdat hij vluchtelingen wil ontvangen

Door: redactie

Een protest in Duitsland tegen de komst van asielzoekers. (archieffoto) © afp.

De burgemeester van het Duitse dorp Oersdorf (Sleeswijk-Holstein) is gisterenavond van achteren neergeslagen. Hij raakte daarbij bewusteloos en moest naar het ziekenhuis vervoerd worden.

De aanval gebeurde voorafgaand aan een vergadering van de bouwcommissie in het dorp. De burgemeester wil vluchtelingen in een huis in zijn dorp opvangen.



De afgelopen maanden had de 61-jarige burgemeester al meerdere dreigbrieven ontvangen, met onder meer de tekst "Wie niet horen wil, moet maar voelen!". Al eerder moesten vergaderingen van de bouwcommissie worden uitgesteld vanwege bommeldingen.



De dader wist na de mishandeling van de burgemeester ongezien te vluchten.