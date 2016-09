Deense xenofobe partij deelt "asielspray" uit tegen vluchtelingen

Door: redactie

28/09/16 - 14u52 Bron: Belga

De xenofobe partij deelde de antimigrantenspray uit onder Deense vrouwen "omdat pepperspray hier verboden is". © Facebook / Danskernes Parti.

VLUCHTELINGENCRISIS Een nieuwe xenofobe partij in Denemarken heeft in de buurt van een opvangcentrum voor asielzoekers een "asielspray" verdeeld onder vrouwen waarmee ze zich kunnen "beschermen tegen vluchtelingen". De Danskernes Parti deelde naar eigen zeggen meer dan 130 dosissen uit in de havenstad Hadersleben, in het zuiden van Denemarken. De actie veroorzaakt heel wat commotie.

De spray bevat haarlak, als "legaal alternatief voor pepperspray". Politici van andere partijen en voorbijgangers in Hadersleben reageerden verontwaardigd. Een jonge vrouw begon te wenen toen ze geïnterviewd werd door een krant. "Zeg me dat het een grap is", stelde ze.



De leider van de Danskernes Parti, Daniel Carlsen, ziet geen graten in de "asielspray". "Ik zie niet in waarom dit racistisch zou zijn. Pepperspray is illegaal in ons land dus bedachten we een manier waarop het Deense volk, in het bijzonder vrouwen, zich kunnen beschermen. Dat is natuurlijk niet de oplossing. Op termijn willen we de migranten terug naar hun land sturen, we willen alle niet-westerlingen uitwijzen. Maar op korte termijn willen we oplossingen aanreiken om het leven voor de Deense bevolking beter en veiliger te maken".



De Danskernes Parti is momenteel bezig met het verzamelen van handtekeningen, om mee te kunnen doen aan de eerstvolgende verkiezingen in Denemarken. Daarvoor zijn 20.000 handtekeningen nodig.