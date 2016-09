Verdeling asielzoekers over Europa versnelt, grenscontroles moeten volgende maand stoppen

Door: redactie

VLUCHTELINGENCRISIS Europese landen beginnen het tempo van de herplaatsing van vluchtelingen uit Griekenland en Italië op te voeren. De afgelopen maand waren het er ruim 1200, waarmee het totaal in het afgelopen jaar op 5651 komt. De lidstaten hebben zich verplicht er 106.000 uit beide landen op te nemen. Daarnaast moeten de vijf Europese landen die toestemming hebben om tijdelijk delen van hun binnengrenzen te controleren daar in principe op 12 november mee stoppen.

De EU-commissarissen Frans Timmermans en Dimitris Avromopoulos wijzen erop dat asiel- en migratiekwesties alleen in een geest van Europese "solidariteit en verantwoordelijkheid" kunnen worden opgelost. Zij riepen landen die meer kunnen doen "dringend" op hun inspanningen te vergroten.



De lidstaten spraken vorig jaar ook af om ruim 22.500 vluchtelingen uit landen rondom de EU op te nemen. Daarvan zijn er inmiddels 10.695 hervestigd in Europa.



Deal met Turkije

De lidstaten beloofden afgelopen voorjaar ook om voor elke vluchteling die Turkije terugnam vanuit Griekenland een Syriër van Turkije naar Europa te laten komen. Dat zijn er nu 1614.



In ruil is Turkije onder meer visumvrij reizen naar de EU in het vooruitzicht gesteld. De resterende zeven voorwaarden waaraan het land moet voldoen staan echter nog altijd open, waaronder aanpassing van de Turkse terrorismewetgeving. Turkije en de Europese Commissie proberen hier "praktische oplossingen" voor te vinden. Verder is inmiddels 467 miljoen euro overgemaakt van de 3 miljard euro die de EU heeft gereserveerd voor vluchtelingen in Turkije.