204 lichamen van vluchtelingen geborgen uit schip dat kapseisde voor Egyptische kust

Door: redactie

28/09/16 - 12u23 Bron: CNN

Mensen troepten gisteren samen op de kade wanneer het wrak van de migrantenboot werd geborgen in Rosetta. © afp.

In totaal werden 204 lijken geborgen uit het schip dat vorige week kapseisde voor de kust van Egypte. Dat hebben de Egyptische autoriteiten bekendgemaakt.

Het schip was vanuit Egypte richting Italië vertrokken met ongeveer 450 mensen aan boord maar kapseisde vorige week woensdag voor de kust van Rashid, ook bekend als Rosetta.



Na het incident werden vier mannen aangehouden, onder hen ook de eigenaar van het schip.



Overlevenden van de ramp omschrijven tegenover CNN hoe vreselijk het was familie en vrienden te zien verdrinken. Familieleden van mensen die op het schip zaten, vragen zich af waarom het uren duurde vooraleer de kustwacht met reddingsschepen ter plaatse kwam. Lokale vissers waren de eerste hulpverleners.



Naarmate de situatie in Libië - een populaire springplank voor vluchtelingen die vanuit Noord-Afrika naar Europa willen reizen - gevaarlijker wordt, proberen meer mensen de oversteek te maken vanop de kust van Egypte.