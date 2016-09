Griekenland wil vluchtelingen van eilanden naar vasteland overbrengen

Door: redactie

Griekenland wil af van de overvolle vluchtelingenkampen op de eilanden in de oostelijke Egeïsche Zee. "We brengen binnenkort een groot aantal migranten naar het vasteland, om de eilanden te verlichten", zei de Griekse vice-minister van Buitenlandse Zaken Nikos Xydakis vandaag. Hij kondigde aan dat de vluchtelingen in "bewaakte gebouwen" worden ondergebracht.