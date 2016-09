10 Syrische vluchtelingen leren intensief Nederlands aan UAntwerpen

Door: redactie

Bij de start van het nieuwe academiejaar zijn vandaag in Antwerpen ook tien Syrische vluchtelingen beginnen studeren. Ze volgen een intensief taalbad Nederlands, om later verdere studies te mogen starten. De universiteit gaat nog op zoek naar sponsors om anderen op een wachtlijst ook te kunnen helpen.

In een groep met enkele tientallen andere buitenlandse studenten die geen Nederlands kunnen, is vandaag voor de tien Syrische jongeren het intensieve taalbad gestart. Het gaat om zes jongens en vier meisjes, allen tussen 18 en 22 jaar oud.



"De studenten hebben uiteenlopende interesses. Ze willen onder meer economie, farmacie of ingenieurswetenschappen studeren, maar om te mogen starten moet je slagen in een taaltest Nederlands. Ze gaan dus eerst de taal leren", zegt UAntwerpen-woordvoerder Peter De Meyer. "Twee van hen hebben al een bachelor achter de rug en willen een master afleggen."



Het belooft een intensief jaar te worden, klinkt het bij Linguapolis, het taalcentrum van de universiteit. Naast lessen die het niveau stelselmatig moeten verbeteren, krijgen ze ook verdiepende vakken als Nederlandenkunde en fonetiek, en worden heel wat culturele activiteiten georganiseerd. De studenten kunnen ook de module 'omgaan met stress en heimwee' volgen.



Dat de studenten gemotiveerd zijn, blijkt volgens de universiteit uit de situatie van twee studenten, een broer en een zus. "Zij waren als vluchteling in Antwerpen terechtgekomen, maar zijn toegewezen aan het OCMW van Oostende. Elke dag pendelen met de trein vinden ze echter geen probleem", besluit De Meyer.



De opleiding, niet gefinancierd door de overheid, kost zo'n 3.975 euro en wordt deels door universitaire en deels door externe giften gesponsord. Een twintigtal kandidaat-studenten kan dit jaar niet starten. De universiteit start daarom nu al een wervingscampagne voor beurzen voor volgend academiejaar.