Slachtoffers van mensenhandel mogen tijdelijk blijven

27/09/16 - 07u47 Bron: Belga

Slachtoffers van mensenhandel krijgen binnenkort een tijdelijk verblijfsrecht van 45 dagen. Dat moet goodwill creëren om via hun medewerking de mensenhandelaars te vatten, schrijft De Tijd vandaag.

Vreemdelingen die uit de klauwen van mensenhandelaars gehaald worden en in een gespecialiseerd onthaalcentrum ondergebracht zijn, krijgen vandaag het bevel om het grondgebied te verlaten. Dat bevel komt neer op een reflectieperiode van 45 dagen, die hen de tijd moet geven om tot rust te komen, zich te onttrekken aan de invloed van de mensenhandelaars en te beslissen over al dan niet samenwerken met de bevoegde overheden. Het gaat vooral om mensen die in België slachtoffer zijn van seksuele en economische uitbuiting.



Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vraagt nu om de slachtoffers een tijdelijke verblijfsvergunning te geven voor 45 dagen, omdat het huidige systeem voor veel misverstanden zorgt. Voor slachtoffers van mensenhandel is er namelijk een apart traject voorzien, dat in bepaalde gevallen zelfs kan uitmonden in een onbeperkt verblijfsrecht. Wie meewerkt aan het gerechtelijke onderzoek mag sowieso al drie maanden blijven. "Het huidige systeem bemoeilijkt het werk van de hulpverleners in de gespecialiseerde centra om een vertrouwensband op te bouwen met de slachtoffers", aldus de woordvoerder van Francken. "Ze werken niet mee omdat ze bang zijn dat ze niet zullen mogen blijven."