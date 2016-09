Opstoot mensen zonder papieren aan Westkust

Door: redactie

De politie hield in februari 2016 verscherpte controles aan de Frans-Belgische grens in Adinkerke (De Panne). (archieffoto) © belga.

Aan de Westkust merkt de politie een opflakkering op van het aantal mensen zonder papieren. Dat meldt de politiezone vandaag. Gouverneur Carl Decaluwé bevestigt dat.

Gisteren hield de politie een controleactie op het openbaar vervoer tussen Frankrijk en België. Vanochtend werd de actie verder gezet. Bij die acties werden 97 migranten staande gehouden aan de grens. De meeste kwamen van Irak en Syrië. Tegelijkertijd werden gisteren ook nog een twintigtal migranten aangetroffen aan het stationsplein in De Panne.



Gouverneur Decaluwé is op de hoogte van de opstoot. "Enkele dagen geleden troffen we ook 36 illegalen aan in Jabbeke. Daar was een klein kamp ontstaan. Het is echter te vroeg om te spreken van een nieuwe trend, maar dit geeft aan dat we de situatie goed moeten blijven volgen. Alles beheersbaar houden, en geen tentenkampen in West-Vlaanderen", blijft het credo van de gouverneur.



Volgens PZ Westkust is de mogelijke ontruiming van het kamp in Calais en Groot-Sinten in Duinkerke een mogelijke reden. Ook gouverneur Decaluwé denkt in die richting. "Maar we krijgen tegenstrijdige signalen. De prefectuur in Frankrijk wil enerzijds een gefaseerde ontmanteling, terwijl Groot-Brittannië blijkbaar wil investeren in een muur om de chauffeurs te beschermen."