Voor het eerst zijn meer dan 60.000 migranten gestrand in Griekenland

Door: redactie

13/09/16 - 12u04 Bron: DPA

Vluchtelingen in het kamp van Souda op het Griekse eiland Chios. © reuters.

Het aantal vluchtelingen en migranten dat in Griekenland vastzit, is voor het eerst naar meer dan 60.000 gestegen. Volgens de vluchtelingencel zijn de voorbije 24 uur 183 mensen uit Turkije naar Griekenland gekomen. Daarmee steeg het aantal geregistreerde migranten naar 60.042. Vooral op de eilanden in het oosten van de Egeïsche Zee zitten de opvangkampen afgeladen vol.