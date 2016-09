Meer dan 2.300 vluchtelingen gered voor kust van Libië

Door: redactie

Ongeveer 2.300 vluchtelingen, aan boord van 18 bootjes, zijn vandaag gered op de Middellandse Zee, op weg naar Italië. Dat zegt de Italiaanse kustwacht, die de operaties op dat deel van de Middellandse Zee coördineert. Aan de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zaten dan weer tientallen vluchtelingen vandaag vast op een grenshek van 6 meter hoog.

Een Spaans schip van de EU-operatie tegen mensensmokkel 'Sophia', een Iers militair schip en verschillende humanitaire schepen namen deel aan de reddingsactie op de Middellandse Zee, die zaterdagochtend begon. De vluchtelingen, onder wie vrouwen en zeer jonge kinderen, waren aan boord gegaan van zeventien rubberboten en een visserijschip.



De oversteek van vluchtelingen vanuit Libië verloopt meer en meer in golven: de ene dag is het kalm, de andere wordt massaal de oversteek gewaagd. Alles hangt af van de weersomstandigheden.



Eind augustus kwamen er meer dan 14.000 vluchtelingen aan in minder dan een week in Italië. Het ging bijna allemaal om vluchtelingen uit Zwart-Afrika.



In Marokko probeerden tientallen Afrikaanse vluchtelingen zaterdag de Spaanse enclave Ceuta binnen te dringen. Zeven uur lang zaten ze bovenop een grenshek van 6 meter hoog, zeggen de autoriteiten, alvorens ze eraf kwamen. De vluchtelingen wilden vermijden dat ze zouden teruggestuurd worden, wat uiteindelijk ook gebeurde.



De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (HCR) herinnerde eraan dat de "autoriteiten verplicht zijn om iedereen toegang te verlenen tot het grondgebied, en asiel, die nood heeft aan internationale bescherming". De HCR leverde al meermaals kritiek omdat migranten automatisch worden teruggestuurd.