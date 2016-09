Nederlandse rechts-extremist aangehouden wegens bedreigen asielzoekers

Door: redactie

10/09/16 - 10u02 Bron: rtlnieuws.nl

De man plaatste deze foto eerder deze week op Twitter. "De voorbereidingen in volle gang", stond er bij. © Twitter / RTL Nieuws.

Een rechts-extremist uit het Noord-Hollandse Hoorn is gisteravond aangehouden nadat hij op Twitter aanslagen op asielzoekers en vluchtelingen had aangekondigd. De man beweert dat hij familie is van het meisje dat afgelopen weekend het slachtoffer was van een zedenzaak. Dat meldt RTL Nieuws.

Voor de zedenzaak in Kampen werd zondag een 33-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Dronten aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding of verkrachting van het 17-jarige meisje, dat in de nacht van zaterdag op zondag van haar fiets werd getrokken.



Vergeldingsactie

"M'n nichje verkracht door een asielzoeker van het azc in kampen druk met de voorbereidingen voor de vergeldingsactie", schreef de man uit Hoorn zondag op Twitter. Donderdag herhaalde hij zijn dreigement: "De voorbereidingen in volle gang gaat de goeiekant op gelukkig." Er staat een foto bij van iemand die poseert met wat lijkt op een automatisch vuurwapen.



De man is sinds juni 2012 op Twitter actief met het account 'waffen SS 88'. "Voor volk en vaderland", staat onder meer in zijn bio te lezen. "Doodstraf voor kinder/vrouwenverkrachters en moordende pedofielen." Zijn tweets zijn intussen afgeschermd. Hij zegt zelf tegen De Telegraaf dat zijn account gehackt was.



De politie Noord-Holland Noord zegt de zaak te onderzoeken.