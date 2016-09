Met debetkaarten voor vluchtelingen lanceert EU grootste humanitaire programma ooit

Door: redactie

8/09/16 - 14u08 Bron: Belga

Europees commissaris voor Humanitaire Hulp Christos Stylianides doet het financieringsprogramma uit de doeken. © ap.

VLUCHTELINGENCRISIS De meest kwetsbare vluchtelingen in Turkije krijgen een debetkaart waarmee ze zelf hun aankopen kunnen doen. Voor dit hulpprogramma hebben de Europese Unie en de lidstaten 348 miljoen euro vrijgemaakt. Het gaat om het grootste humanitaire programma dat de EU ooit heeft gelanceerd.

"De vluchtelingen ontvangen een debetkaart waarop maandelijks cash wordt gestort. Ze kunnen dan zelf betalen om brood op tafel te krijgen, een dak boven hun hoofd te hebben en hun kinderen naar school te laten gaan", zo licht eurocommissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheer Christos Stylianides toe. Hij spreekt van een "game changer" in internationale humanitaire hulpverlening.



Waardigheid behouden

Volgens Stylianides zal het sociale bijstandsprogramma vluchtelingen toelaten om hun waardigheid te behouden, in plaats van afhankelijk te zijn van permanente voedselbedeling. De meeste vluchtelingen in Turkije leven immers in lokale gemeenschappen, niet in kampen. Omdat het geld daar gespendeerd zal worden, zal ook de lokale economie er wel bij varen. De eurocommissaris verzekert nauwe controle. "We zullen verzekeren dat elke euro goed gespendeerd wordt."



Miljoen vluchtelingen

Het programma, het Emergency Social Safety Net (ESSN), wordt uitgerold door het Wereldvoedselprogramma van de VN, in samenwerking met de Turkse autoriteiten en de Turkse Rode Halve Maan. Vanaf oktober moeten de eerste stortingen plaatsvinden. Bedoeling is dat het programma tegen het eerste kwartaal van volgend jaar één miljoen vluchtelingen in Turkije kan bereiken. In Turkije leven momenteel meer dan drie miljoen vluchtelingen.



Het ESSN komt uit de enveloppe van drie miljard euro die de Europese Unie aan Turkije heeft toegezegd. In ruil voor de heropname van vluchtelingen door Turkije beloofden de Europeanen miljarden euro's om de leefomstandigheden van de vluchtelingen in Turkije te verbeteren. Van die enveloppe is intussen voor 652 miljoen euro aan contracten ondertekend.