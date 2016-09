Cameravrouw die vluchtelingen schopte wordt aangeklaagd

Door: redactie

7/09/16 - 13u47 Bron: The Independent

Het Hongaarse parket heeft de cameravrouw aangeklaagd die vluchtelingen voetje lichtte en schopte toen die op de Hongaars-Servische grens aan de politie probeerden te ontsnappen.

Petra Laszlo werd ontslagen bij de Hongaarse nationalistische tv-zender N1TV nadat beelden online waren opgedoken waarop te zien was hoe ze een meisje en een jongeman schopte. Ze wordt nu beschuldigd van wangedrag. De politieke spanningen rond de migratiecrisis lopen hoog op in Hongarije, waar op 2 oktober een referendum wordt gehouden over de door Europa opgelegde vluchtelingenquota.



Volgens de aanklagers is er geen bewijs dat Laszlo een raciaal gemotiveerd haatmisdrijf pleegde.



Vorig jaar betuigde de vrouw in een krant spijt over haar daden. "Ik ben niet hartvochtig of racistisch. Ik ben een vrouw, een moeder van kleine kinderen die haar baan kwijt is en in paniek een verkeerde beslissing nam".



Nog volgens de aanklagers heeft de vrouw geen man die een klein kind droeg geschopt, niettegenstaande ze daarvan online werd beschuldigd. "Laszlo schopte naar een man die een kind droeg, maar de schop heeft de man niet geraakt. De man die het kind droeg is toch gevallen omdat een agent hem probeerde te grijpen en de man zijn evenwicht verloor". Die man, voetbalcoach Osama Abdul Mohsen, trok naar Spanje. Daar bood een sportschool hem een job aan.