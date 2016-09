Merkel verdedigt vluchtelingenbeleid, "maar er is nog veel werk aan de winkel"

Bewerkt door: Redactie

7/09/16 - 12u42 Bron: Belga

© ap.

Bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag haar vluchtelingenbeleid verdedigd in een toespraak tot het Duitse parlement. Ze zei dat de toestand vandaag "vele malen beter was dan een jaar geleden", maar voegde eraan toe dat er "natuurlijk nog veel werk aan de winkel is".

Regering moet nog timmeren aan de mechanismen om afgewezen asielzoekers terug te sturen Angela Merkel Merkel zei dat haar regering maatregelen getroffen had om de vluchtelingen te integreren in de samenleving en om de veiligheid in het land te verbeteren. Ze erkende wel dat de regering nog moet timmeren aan de mechanismen om afgewezen asielzoekers terug te sturen. "We moeten hen zeggen dat ze moeten vertrekken, anders kunnen we de klus (van de integratie) niet klaren."



De bondskanselier verdedigde ook het vluchtelingenakkoord tussen de Europese Unie en Turkije. Ze zei dat dankzij de overeenkomst veel minder migranten het leven lieten in de Egeïsche Zee, en voegde eraan toe dat het akkoord een model zou moeten zijn voor "gelijkaardige akkoorden" met landen als Egypte, Libië en Tunesië. Lees ook Merkel wil "vertrouwen terugwinnen" na verkiezingsnederlaag