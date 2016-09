Frans-Britse muur tegen migranten in Calais

Door: redactie

Frankrijk en Groot-Brittannië gaan een 4 meter hoge muur neerzetten langs de belangrijkste toegangsweg naar de ferry's in de Franse havenstad Calais. Dat heeft de Britse minister van Migratie Robert Goodwill bekendgemaakt.

De muur moet vluchtelingen tegenhouden die op vrachtwagens die langsrijden willen meerijden naar Groot-Brittannië.



Vrachtwagenchauffeurs hielden maandag nog een protestactie tegen de overlast door migranten.



17 miljoen euro

De twee landen trekken 17 miljoen euro uit voor een pakket maatregelen met de muur als meest in het oog springende onderdeel. "We hebben het met hekken gedaan, nu doen we het met een muur,'' aldus Goodwill.



De muur komt aan beide zijden van de weg, de Rocade, en wordt een kilometer lang. De bouw begint nog deze maand.