Erkende vluchtelingen starten studie aan uniefs

6/09/16

Het nieuwe academiejaar in het hoger onderwijs is ook voor heel wat erkende vluchtelingen een nieuwe start. Dat is te merken bij de inschrijvingen aan de Nederlandstalige universiteiten.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) startte in 2015 het Welcome Student-refugees Programme, een speciaal programma om het voor erkende vluchtelingen makkelijker te maken zich in te schrijven aan de universiteit. Die moeten wel aan dezelfde eisen voldoen als gewone studenten.



Via dat programma hebben zich al achttien erkende vluchtelingen ingeschreven voor het nieuwe academiejaar. "Nog een zeventigtal anderen komen in aanmerking om ook geaccepteerd te worden. Daarvoor moeten ze nog voldoen aan taaleisen of benodigde documenten aanleveren", luidt het.



De Universiteit Gent (UGent) heeft voorlopig al twaalf inschrijvingen van erkende vluchtelingen geregistreerd, maar plaatst daar wel enkele kanttekeningen bij. "Eerst en vooral lopen de inschrijvingen nog, dus er kunnen er nog bijkomen en ten tweede gaat het om zelfgerapporteerde cijfers", zegt woordvoerster Stephanie Lenoir. "Bij hun inschrijving kunnen studenten aanduiden dat ze erkend vluchteling zijn, maar het is goed mogelijk dat vluchtelingen dat niet willen aanvinken."



Daarnaast merkt de UGent ook een flinke stijging op in het aantal mensen dat het voortraject voor anderstaligen volgt. "Velen van hen zijn vluchtelingen en hoewel het voortraject niet altijd in inschrijvingen resulteert, verwachten we van daaruit nog een grote instroom bij het volgende academiejaar", zegt Lenoir.



Ook bij de Universiteit Antwerpen starten tien erkende vluchtelingen in een voorafgaand taaltraject Nederlands. "Het is de bedoeling dat zij dan volgend jaar een opleiding kiezen", zegt woordvoerder Peter De Meyer.



Aan de Universiteit Hasselt en de KU Leuven waren niet meteen cijfers beschikbaar.