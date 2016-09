Italiaanse politie rolt bende op die migranten naar Duitsland smokkelde

Door: redactie

6/09/16 - 17u14 Bron: DPA

Archiefbeeld. © epa.

Een netwerk dat Syriërs en andere migranten naar Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk smokkelde, is opgerold bij een operatie onder leiding van de Italiaanse politie. Dit heeft Europol vandaag gemeld.

De criminele organisatie bestond uit Syriërs, Algerijnen, Egyptenaren, Libanezen en Tunesiërs en smokkelde vooral Syrische migranten. Onder de vermoedelijke leden werden zestien arrestaties verricht. De Italiaanse politie zei dat 21 arrestatiebevelen waren uitgeschreven, maar dat sommigen van de verdachten naar België, Zweden en Frankrijk waren gevlucht en met Europese aanhoudingsbevelen zouden worden vervolgd.



De migranten werden over de Balkanroute gesmokkeld en dan in voertuigen gepropt die uit Hongarije en Italië vertrokken, aldus Europol. In de periode 2014-2016 werden aldus zeker 200 mensen getransporteerd, die elke rond de 500 euro betaalden. Volgens de Italiaanse politie ging een deel van het geld naar niet-geïdentificeerde mensen in Syrië.



Het onderzoek kwam in Como op gang na de arrestatie van een Italiaan in Hongarije die aan het stuur zat van een voertuig vol clandestiene migranten.