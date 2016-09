Minstens 15 vluchtelingen verdrinken in Middellandse Zee voor Italië

Door: redactie

5/09/16

Zeker vijftien vluchtelingen zijn voor de Italiaanse kust om het leven gekomen. Meer dan 2.700 mensen werden tijdens 23 verschillende operaties van 23 boten gehaald. Dat deelde de marine vandaag mee.

Door het goede weer waagden de voorbije weken vele vluchtelingen de overtocht naar Italië. Alleen al vorige week werden in nog geen drie dagen bijna 12.000 mensen op de Middellandse Zee in veiligheid gebracht.



Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR kwamen tegen begin september dit jaar al 117.590 vluchtelingen via de Middellandse Zee naar Italië.