EU-president Tusk: "Capaciteit van vluchtelingenopvang in EU heeft limiet bereikt"

Door: redactie

4/09/16 - 09u21 Bron: Belga

EU-president Donald Tusk. © reuters.

vluchtelingencrisis De capaciteit voor de opvang van vluchtelingen in de Europese Unie "heeft haar limiet bereikt". Dat heeft Europees president Donald Tusk vandaag gezegd in de marge van de G20-top in Hangzhou. Hij roept alle landen van de G20 op om "hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen".