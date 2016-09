Oxfam klaagt toename dodentol op Middellandse Zee aan

Door: redactie

2/09/16 - 01u27 Bron: Belga

Migranten springen uit een overbevolkte boot op de Middellandse Zee terwijl ze gered worden door een ngo op 29 augustus 2016. © ap.

Exact een jaar nadat het beeld van de aangespoelde driejarige Alan Kurdi wereldwijde verontwaardiging losweekte, blijft de Middellandse Zee een massagraf voor migranten die op zoek zijn naar een betere toekomst. Zo kwamen er het voorbije jaar 4.181 vluchtelingen en andere migranten om het leven op weg naar Europa, 12,6 procent meer dan een jaar voordien, zo klaagt de ngo Oxfam Solidariteit vandaag aan.

Het beeld van het Koerdische jongetje op een Turks strand staat bij velen nog op het netvlies gebrand. Ondanks de verontwaardiging die het beeld opriep, blijft de Middellandse Zee massaal mensenlevens van migranten eisen. Het voorbije jaar kwamen er 4.181 vluchtelingen om het leven. Het jaar voordien was sprake van 3.713 dodelijke slachtoffers, voert Oxfam aan. 2016 was overigens een erg dodelijk jaar. In augustus waren dit jaar al bijna evenveel doden gevallen op de belangrijke route tussen Noord-Afrika en Europa als in het volledige jaar 2015.



Wereldwijd was het afgelopen jaar spake van 5.700 doden op migrantenroutes. Dat is liefst 22,2 procent meer dan de 4.664 overlijdens die een jaar eerder werden genoteerd. Sinds begin dit jaar viel gemiddeld elke 80 minuten een dode op een migrantenroute. Oxfam wijst er nog op dat de echte dodentol wellicht nog hoger ligt. Er is immers sprake van onderrapportering en in veel gevallen is de informatie onbetrouwbaar of onvolledig.



"De beelden van het aangespoelde lichaam van Alan Kurdi waren hartverscheurend en schokkend. Een jaar later wordt de situatie gewoon slechter", aldus beleidsadviseur Liesbeth Goossens. Ze blikt vooruit naar twee vergaderingen in New York, waar Europa met een antwoord moet komen. "De onderhandelingen voorafgaand aan de VN-top waren een teleurstelling. Regeringen waren vooral bezig met eigenbelang. Europa moet dringend zijn benadering veranderen, gastlanden helpen en migranten beschermen", besluit Goossens.