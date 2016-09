Djellza kwam vandaag niet naar school

Door: redactie

Djellza B., het met uitwijzing naar Kosovo bedreigde meisje, is vandaag niet naar school gegaan. Dat is vernomen bij de Ursulinen in Mechelen. Haar advocaat diende intussen opnieuw beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hij is ontevreden met uitspraken van staatssecretaris Francken.

Het meisje wegsturen uit het land waar ze quasi haar hele leven verbleef zou een mensonterende behandeling zijn Maurice Mandelblat, advocaat van de familie

"Er was de suggestie dat Djellza misschien naar school zou komen om zich te laten oppakken. Ze is vandaag niet op school geweest. We hebben ook niets meer van haar gehoord", zegt Ingeborg De Cooman, communicatieverantwoordelijke voor de inrichtende macht. Volgens de school zou een omzendbrief stellen dat tijdens de onderwijstijd in principe niemand wordt opgepakt. "Ook zou de politie, als zij op school zou komen, discreet zijn en vooraf de directie inlichten, maar we hebben niets gehoord", aldus De Cooman.



De advocaat van de familie, Maurice Mandelblat, zegt ook geen contact meer te hebben gehad met Djellza. Hij verklaart verder maandag beroep te hebben ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen het recente uitwijzingsbevel.



Hij hekelt ook de communicatie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de afgelopen dagen. "De acht bevelen waarover hij spreekt: daarbij verzwijgt hij dat het bevel van 2012 is vernietigd door de RvV", klinkt het. "De motivatie in verband met de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders hield niet stand. De nieuwe, opnieuw negatieve beslissing uit 2014 gebruikt andere, standaardmotieven. De Dienst Vreemdelingenzaken haalde de oorspronkelijke motivatie niet meer aan, dus ze legden zich er bij neer, terwijl dat argument nu opnieuw wordt bovengehaald. De pers wordt gemanipuleerd en de publieke opinie misleid met een geannuleerde motivatie."



Volgens hem is het meisje ook niet in Kosovo geboren, maar in Duitsland en zou wegsturen van het meisje uit het land waar ze quasi haar hele leven verbleef een mensonterende behandeling zijn.